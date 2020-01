Calcio a 5, sorride solo il Civitavecchia

La seconda giornata di ritorno del campionato di serie C2 va in archivio con la gioia del Civitavecchia e la delusione per Futsal Academy, Santa Severa Futsal e Td Santa Marinella. I nerazzurri di Tangini hanno espugnato il campo del Monterosi vincendo 5-3 grazie alla tripletta di Nistor e ai gol di Cerrotta e Agozzino. Grazie a questo successo il Civitavecchia rimane terzo ma da solo visto che invece la Futsal Academy ha sorprendentemente perso il suo match. La squadra di Scorpioni scivola al quarto posto dopo il ko subito sul campo della Virtus Anguillara per 6-3. Maggi, autore di una doppietta, e Notarnicola non sono bastati per ottenere un risultato positivo contro l’ultima in classifica che ha trovato il primo successo stagionale. Sconfitta preventivabile quella del Santa Severa, battuto 3-1 a Spinaceto. In gol per la squadra di Di Maio, che rimane in piena zona playout con 13 punti, Guidoni. E altrettanto prevedibile il ko interno subito dal Td Santa Marinella contro il Valcanneto secondo che ha espugnato il Pala De Angelis per 4-1. Unica gioia di giornata per il team di Di Gabriele è stata la rete di Ranzoni. Td che è sempre penultimo con 10 punti.

