Calcio a 5, sfida d’alta classifica per la Futsal Civitavecchia

Scontro tra titani a via dei Capasso. La Futsal Civitavecchia sarà ospite, domani ore 15, del La Pisana di c5 nella quinta giornata del campionato di C1 girone B. Un punto divide le due compagini, i civitavecchiesi guidano la classifica con dieci punti al pari di Laurentino e Grande Impero, mentre i romani sono subito dietro e hanno nel carniere nove punti. Gara ostica, complicata quella che aspetta gli uomini di Tangini. Oltre all’avversario bisognerà far fronte anche agli assenti. La Futsal Civitavecchia la affronta ancora in piena emergenza, e agli assenti di sabato scorso, erano sei, si sono aggiunti in settimana Fattori e Ranzoni. Dirigeranno l’incontro a partire dalle ore 15 i sig. Federico Scacco di Roma2, primo arbitro, e Alessandro Naspini anch’esso di Roma2.