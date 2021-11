Turno esterno da vincere a tutti i costi per la Futsal Civitavecchia che cerca continuità, di prestazioni e risultati ad Aranova. I civitavecchiesi sfideranno la penultima della classe domani, ore 15. Gara, a cui non sarà presente l’infortunato Tiberi, che per il quintetto di Tangini è fondamentale per rimanere nei primi posti della classifica.