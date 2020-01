Calcio a 5, seconda di ritorno per le locali

Sarà una seconda giornata di ritorno del campionato di serie C2 fatta di sfide molto insidiose per le squadre locali, quella in programma domani e che le vedrà scendere in campo tutte alle ore 15. L’unica a giocare in casa sarà il Td Santa Marinella che al Pala De Angelis riceve il Valcanneto secondo in classifica. Quasi un testa coda per i santamarinellesi che sono terzultimi e a caccia di punti playout. La sfida sulla carta più semplice è quella che vedrà la Futsal Academy fare visita all’Anguillara. Gli ospiti sono terzi e reduci da 7 vittorie consecutive mentre i padroni di casa ultimi in classifica con soli 3 punti sono a caccia del primo successo stagionale. Trasferta non facile per il Civitavecchia di scena a Monterosi. Sono 10 i punti di distanza in classifica con i civitavecchiesi terzi e i viterbesi sesti. In campo domani anche il Santa Severa Futsal che farà visita allo Spinaceto. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo difficile con il team di Di Maio in piena zona playout e i romani che invece sono quinti e ancora in lotta per tornare nella zona playoff.

