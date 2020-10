Calcio a 5, sabato nero per le locali

Tre sconfitte su tre. E’ questo il bilancio delle squadre locali impegnate ieri nei rispettivi campionati. In C1 sconfitta esterna prevedibile per il Civitavecchia che sul campo della capolista Vigor Perconti cede per 7-4. Dopo un buon primo tempo concluso sul 2-2, i nerazzurri subiscono la forza e la differenza di valori in campo con i padroni di casa che allungano e portano a casa i 3 punti. Per il quintetto di Tangini doppietta di Poggi e gol di Leone e La Valle. In C2 sicuramente più deludente il ko della Futsal Academy, battuta 3-1 in trasferta dalla Virtus Monterosi. Primo tempo senza reti poi nella ripresa i rossoblù non hanno giocato bene perdendo una buona occasione per rimanere in alto in classifica. L’unico gol porta la firma di Maggi. Sconfitta interna infine per il Santa Severa che al Pala De Angelis ha perso di misura, 3-2, contro la capolista Casalotti. In rete per il team di Di Gabriele sono andati Morra e Ragone.