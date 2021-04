Calcio a 5, prima trasferta per l’Atletico Tirrena

Partita molto importante per l’Atletico Tirrena, impegnata domani, ore 15, a Fondi, nella seconda giornata del campionato di serie C femminile. Dopo il pareggio della settimana scorsa ottenuto a San Liborio contro la Littoriana per 3-3, le gialloblù guidate da Olimpia Santoro devono conquistare la vittoria domani per non rischiare di compromettere prima del tempo le speranze di promozione.