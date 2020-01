Calcio a 5, prima gara del 2020 per l’Atletico Tirrena

E’ il momento di tornare in campo per l’Atletico Tirrena. Le civitavecchiesi ospitano domani a San Liborio, ore 21, l’Atletico San Lorenzo nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Sarà la prima uscita del 2020 per il quintetto guidato da Olimpia Santoro che non ha grandi alternative alla vittoria. In classifica infatti le romane si trovano in piena zona playout con 14 punti mentre l’Atletico Tirrena ha 8 punti in più e si trova a -3 dalla zona playoff. All’andata la squadra civitavecchiese ha vinto 10-2, la speranza è che anche domani possa ripetersi una prestazione e un risultato simile per continuare a cullare il sogno playoff.

