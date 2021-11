Calcio a 5, passo falso della Futsal Civitavecchia

Una brutta Futsal Civitavecchia stavolta si arrende. Passa meritatamente il Torrino C5 per 9 a 3 sul sintex dell’ Antuofermo. La Futsal mai in partita regala i tre punti al Torrino, incamera la prima sconfitta stagionale e scende in quinta posizione tallonata ora dagli stessi romani. In testa guida ancora il Laurentino con 17 punti tallonata a una lunghezza da La Pisana, poi il Fidoni a 14 e il Gramde Impero a 13. Gara subito in salita, la compagine diretta da Tangini rimane negli spogliatoi e dopo 10 minuti è sotto già di 4 reti. Nistor dal tiro libero accorcia ma i romani segnano ancora chiudendo il primo tempo sul 5 a 1. L’avvio di ripresa sembra propizio, Tangini rischia il portiere in movimento spostando Boriello sulla linea dei giocatori in movimento e la compagine civitavecchiese accorcia con Fattori. È un fuoco di paglia perché gli avversari con la Futsal sblilanciata hanno vita facile e si portano sul sette a due. Leone accorcia ancora ma sono i romani a mettere altri e due sigilli sul tabellino. Finisce 9 a 3 per il Torrino C5, squadra giovane e ben preparata che con il gioco semplice delle ripartenze mette alle corde la Futsal facendo sua la gara.