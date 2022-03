Calcio a 5, pari ricco di rimpianti per la Futsal Civitavecchia

Pareggio con tanto rammarico per la Futsal Civitavecchia che impatta sul 2-2 contro La Pisana a Borgata Aurelia. Va avanti di due reti la compagine civitavecchiese poi si fa riprendere da La Pisana, recrimina per due rigori non concessi ma sbaglia clamorosamente il match point a quaranta secondi dalla fine. Un punto amaro e che va stretto per come è andata la gara. Vince la capolista Laurentino e allunga a più sette sulla Futsal, poi ad inseguire il Torrino a quattro punti dai neroazzurri e subito dopo a sei lunghezze il Grande Impero, con il beneficio dell’inventario visto che sta giocando in questo momento.

Splendida la cornice di pubblico, folta la presenza dei tifosi avversari così come dei sostenitori della Futsal all’Ivan Lottatori. Primo tempo di studio tra le due squadre, avaro d’occasioni da rete. La Pisana fa suo il possesso e il giro palla, senza creare comunque nulla di pericoloso, mentre i neroazzurri colpiscono un palo con Nistor e passano sul finire. La rete arriva sul finire di tempo e porta la firma di De Amicis, abile ad approfittare di una dormita generale sugli sviluppi di un corner. Parte bene nella ripresa la Futsal, tiene palla, crea, e con Lipparelli servito da Leone segna ancora. La Futsal ci crede e tenta di chiuderla, Moretti prima e Lipparelli dopo vanno vicino alla terza marcatura ma, in tutto ciò, è invece costretta a recriminare fortemente per due penalty non concessi dopo i falli subiti da Todaro e Moretti. Passato il pericolo torna forte La Pisana che prima dimezza, complice la deviazione di Moretti, per poi riagguantarla subito dopo. Si invola Timo che viene atterrato da Todaro, espulsione con la susseguente punizione battuta da Angilletta che supera Boriello. Due a due. Da lì cambia tutto, la gara si apre e può succedere di tutto. Vanno vicino alla rete i giocatori de La Pisana, la sfera dopo un colpo di tacco sotto porta si spegne sul palo, anche se l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Trappolini a un minuto dalla fine, quando dal tiro libero concesso per il sesto fallo ospite calibra male vanificando il tutto. È l’ultima occasione della gara, per una Futsal che esce col bottino minimo davanti a un ottimo avversario.

18a Giornata Serie C1 girone B

Futsal Civitavecchia 2 vs La Pisana 2

Marcatori: De Amicis e Lipparelli; autogol e Angiletta

FUTSAL CIVITAVECCHIA Boriello Gloria Todaro Notarnicola De Amicis Cerrotta Trappolini Leone Nistor Lipparelli Moretti Tiberi Allenatore S. Tangini

LA PISANA Cuce Valerio Angilletta Fioravanti Cuce Valentino Timo Ridolfi Garofalo Francescangeli Parigi Barone Emigli Galletti