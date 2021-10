Calcio a 5, pareggio in rimonta per la Futsal Civitavecchia

Un pari d’oro, di carattere, quello del Futsal Civitavecchia in casa del Real Fiumicino. Un punto su di un campo difficile, ottenuto grazie alla rete dell’ Under La Valle che segna il 4-4 nei secondi finali, che mantiene i Civitavecchiesi in testa alla classifica. Sconfitta la Cccp 1987, fino ad oggi ad affiancare la Futsal, la compagine diretta da Tangini rimane ora in testa in compagnia di Laurentino e Grande Impero. Gara difficile con la lista degli infortunati a farla da padrone. Alle tante assenze si aggiunge in corso d’opera il forfait di Cerrotta, quando dopo 5 minuti di gioco si infortuna alla coscia ed è costretto ad abbandonare la gara.

Il Real sembra impenetrabile nel primo tempo e, complici due errori difensivi della Futsal, dopo quindici minuti è avanti di due reti. Per il Real vanno in rete prima Pane e poi Caparrotta. La Futsal di occasioni ne ha ben poche e, sotto per 2-0, non riesce a concretizzare le poche occasioni create. Primo tempo di chiara marca aeroportuale.

Nel secondo tempo Tangini inserisce in porta l’ under Gloria e schiera 4 over di movimento. Mossa azzeccata visto che al decimo, su una conclusione di Trappolini, Poggi trova la deviazione giusta per dimezzare. La Futsal c’è e poco dopo con Trappolini, dopo un azione personale, riagguanta il pari grazie ad un preciso diagonale.

La partita si incanala per il verso giusto ma Poggi, già ammonito, viene espulso per un fallo tattico lasciando così i suoi in inferiorità numerica.

Con l’uomo in meno il Real torna avanti, neanche venti secondi e Caparrotta riporta i suoi sul 3-2.

Le squadre si caricano di falli, la posta in palio è importante, con Trappolini che ne approfitta per siglare il 3-3 dai 10 metri. Sull’altro fronte invece non avviene la stessa cosa, l’avversario si lascia ammaliare da Boriello col pari che permane. Il Real non ci sta e va ancora avanti con Pane sulle battute finali,

ripartenza rapida su palla rubata e l’esperto giocatore che non sbaglia.

Sembra fatta per i locali ma Tangini ha ancora un asso nella manica: portiere di movimento e inserisce a 19 secondi dalla sirena il giovane under La Valle. Poco dopo un tiro con la palla che balla in prossimità dell’estremo difensore aeroportuale, La valle è lì e non perdona. Quattro a quattro che rimane stabile anche in quel poco che rimane alla sirena finale.

“C’è rammarico perché probabilmente al completo sarebbe stata un’altra partita, dichiara Andrea Scorpioni, ma rimane la soddisfazione di essere rimasti ancora imbattuti e soprattutto è emerso il carattere del gruppo di non mollare mai.

Ora testa a sabato prossimo, quando a Borgata Aurelia arriverà il temibile Valentia.”

3a Giornata C1 girone B

Real Fiumicino 4 vs Futsal Civitavecchia 4

Marcatori: Pane (2) e Caparrotta (2) (RF) ; Poggi, Trappolini, Ranzoni e La Valle (FC)

Real Fiumicino ALONGE

BONANNO CONTI CAPARROTTA CARNACCI

CONTINO DE NARDIS

GRECI MAZZUCA MESSINA

MUREDDU NOBILI PANE

SERBARI

Futsal Civitavecchia BORIELLO CERROTTA RANZONI FATTORI LEONE TRAPPOLNI DE AMICIS TODARO LAVALLE PERNELLi POGGI GLORIA All S. TANGINI