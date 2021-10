Calcio a 5, ostacolo Valentia per la Futsal Civitavecchia

Ritorna all’Ivan Lottatori la Futsal Civitavecchia domani pomeriggio. Dopo l’ottimo pareggio in casa del Real Fiumicino la compagine diretta da Simone Tangini, per la quarta giornata del Campionato di serie C1, a partire dalle ore 15 attende il Valentia. I sette punti, frutto di due vittorie e un pari, tengono i neroazzurri in testa al girone in compagnia del Laurentino e del Grande Impero, mentre il Valentia dopo aver steccato all’esordio con la CCCP 1987 ha poi collezionato un pari con l’Aranova e la vittoria con il Valcanneto, collocandosi così all’ottavo posto in classifica. Tante le defezioni per la Futsal, se ne contano almeno sei. A partire da Poggi, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione di sabato, a cui si sommano quelle di Cerrotta, Notarnicola, Lipparelli, Moretti e Tiberi. Dirigeranno l’incontro i sig. Fabrizio Tartaglia di Ostia lido, primo arbitro, e Marco Liuni di Roma2.