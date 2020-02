Calcio a 5, occasione persa per l’Atletico Tirrena

Delusione per ciò che poteva essere e non è stato. L’Atletico Tirrena è andata ko sul campo del Maranola, ultimo in classifica, con il risultato di 3-2, nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Una sconfitta imprevista contro una squadra che prima di sabato aveva ottenuto un solo successo. Il quintetto di Olimpia Santoro è andato prima sotto poi si era ritrovato avanti per 2-1 ma le padrone di casa hanno quindi ribaltato il risultato e portato a casa i 3 punti. Tanti i rimpianti per l’Atletico Tirrena che non approfitta della sconfitta del Casal Torraccia che rimane sempre a +1 in classifica.

