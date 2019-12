Calcio a 5, obiettivo riscatto per l’Atletico Tirrena

Inizia il girone di ritorno del campionato di serie C femminile per l’Atletico Tirrena. Le gialloblù faranno visita domani, ore 18.30, al La Coccinella, formazione penultima in classifica. Obiettivo riscatto per la squadra di Olimpia Santoro dopo i recenti risultati negativi che l’hanno fatta scivolare momentaneamente fuori dalla zona playoff. La gara di domani è importante per riprendere la marcia vincente e bissare il successo dell’andata quando l’Atletico Tirrena vinse 6-3. In caso di vittoria le civitavecchiesi potrebbero tornare in zona playoff approfittando di un possibile passo falso di chi sta sopra in classifica.

