Calcio a 5, l’under 19 dell’Atletico Tirrena è Nazionale

Notizia di grande prestigio per la società civitavecchiese inserita con la sua squadra nel girone Centro

L’Atletico Tirrena giocherà per la prima volta nella sua storia in un campionato nazionale. La società del presidente Ermanno Muneroni è stata ufficialmente iscritta all’Under 19 Nazionale. Le civitavecchiesi sono state inserite nel girone Centro ed affronteranno Nord Ovest, Lazio, Fb5, Perugia, Falconara e Florida. Il via al campionato dovrebbe avvenire tra circa un mese, il 10 aprile. Le partite casalinghe si giocheranno di sabato alle 12.30 sul parquet del PalaSport.