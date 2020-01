Calcio a 5, le civitavecchiesi esultano ancora

E’ stato un weekend positivo per le squadre locali quello appena trascorso. Nella prima giornata di ritorno di serie C2 sono arrivate ancora due vittorie importanti per i playoff per le due squadre di Civitavecchia. La Futsal Academy ha battuto per 5-2 al Lottatori il Futsal Ronciglione grazie alla doppietta di Maggi e ai gol di Bertini, Fattori e Notarnicola. Vittoria netta anche per il Civitavecchia che al Tamagnini ha travolto la Virtus Anguillara con il risultato di 4-0. In gol per i padroni di casa Cerrotta, autore di una doppietta, Agozzino e Nistor. Le due formazioni rimangono appaiate al terzo posto e guadagnano ancora punti sullo Spinaceto adesso a -6. Buon pari casalingo per il Santa Severa Futsal che impatta per 3-3 al Pala De Angelis contro la Cccp 1987. Bellumori, Mauro e Zeppa i marcatori per il team allenato da Di Maio che rimane in piena zona playout con 13 punti, a -3 dalla salvezza diretta. Sconfitta esterna pesante in chiave salvezza invece per il Td Santa Marinella che è andato ko sul campo dell’Ulivi Village. Vinicius e Donati non sono bastati per tornare a casa con qualche punti e così la formazione di Di Gabriele è sempre terzultima con 10 punti.

