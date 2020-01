Calcio a 5, l’Atletico Tirrena vuole la quarta vittoria consecutiva

Occasione per tornare in zona playoff per le civitavecchiesi che fanno visita domani, ore 17.30, al Maranola ultimo in classifica

Vincere contro l’ultima della classe per continuare a sognare. L’Atletico Tirrena non vuole fermarsi e punta alla quarta vittoria consecutiva nella gara in programma domani, ore 17.30, sul campo del Maranola e valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Come detto sulla carta la sfida si presenta semplice ma bisognerà comunque dimostrare sul campo di essere più forti, come successo all’andata quando le gialloblù hanno vinto 5-0. In caso di successo l’Atletico Tirrena potrebbe tornare in zona playoff visto che il Casal Torraccia, che in classifica ha 1 punto in più, farà visita domani al Progetto Futsal primo in classifica.