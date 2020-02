Calcio a 5, l’Atletico Tirrena vuole fare scacco alla regina

Torna in campo dopo il ko con il Maranola l’Atletico Tirrena. Le civitavecchiesi ospitano domani a San Liborio, ore 21, la capolista Progetto Futsal. Una gara difficilissima ma in casa il team di Olimpia Santoro dà il meglio di se e proverà a fare lo sgambetto alla squadra che sta dominando il campionato di serie C. Atletico Tirrena che ha ancora la possibilità di rientrare in zona playoff, adesso lontana 1 punto, ma non deve perdere altro terreno. Progetto Futsal che in stagione ha conquistato addirittura 16 vittorie sulle 18 gare giocate: un’autentica schiacciasassi. Servirà un Atletico Tirrena perfetto per avere la meglio.

