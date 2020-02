Calcio a 5, l’Atletico Tirrena sfiora l’impresa

Un pareggio che può essere accolto positivamente ma anche con un pizzico di rimpianto. L’Atletico Tirrena va ad un passo dalla grande impresa impattando sul 3-3 a San Liborio contro il Progetto Futsal, squadra che sta dominando il campionato di serie C femminile con 16 vittorie in 19 partite e un primo posto mai in discussione. Eppure la squadra di Olimpia Santoro fino ad un minuto dalla fine del match era avanti per 3-2 e quindi oltre alla felicità per aver ottenuto un risultato positivo contro la squadra più forte rimane il rammarico per non aver portato a casa 3 punti importanti in chiave playoff. Per le civitavecchiesi gol di La Rosa, Nainggolan e Bellucci. In classifica l’Atletico Tirrena rimane al quinto posto a -3 dai playoff.

