Calcio a 5, l’Atletico Tirrena rimonta il Tor Sapienza

Importante successo esterno per le civitavecchiesi che vincono per 3-1

Altro successo importante per l’Atletico Tirrena che ha vinto per 3-1 sul campo del Real Tor Sapienza. Dopo essere andate sotto nel punteggio le civitavecchiesi nella ripresa hanno ribaltato il risultato grazie ai gol messi a segno da Bellucci, Nainggolan e Tortora. Grazie a questo successo, arrivato nella terza giornata di ritorno del campionato di serie C, l’Atletico Tirrena torna in zona playoff con 28 punti in coabitazione con il Real Terracina che però deve recuperare una gara.