Calcio a 5, l’Atletico Tirrena ferma anche la Roma

Secondo pareggio consecutivo a San Liborio contro le prime della classe per l’Atletico Tirrena. La squadra di Olimpia Santoro, dopo aver fermato la settimana scorsa il Progetto Futsal, ha impattato per 2-2 contro la Roma seconda in classifica. Gara quella giocata sabato che ha visto le giallorosse andare sul doppio vantaggio nel primo tempo ma le civitavecchiesi ancora una volta hano dimostrato di non voler mai mollare. Prima Nainggolan ha accorciato sul 2-1 e poi, a due minuti dalla fine, ci ha pensato Merli a pareggiare l’incontro. Un 2-2 che però allontana l’Atletico Tirrena dai playoff adesso lontani 4 punti. Con 6 giornate ancora da giocare e 18 punti a disposizione però i giochi sono ancora aperti. Le civitavecchiesi non dovranno più sbagliare se vogliono riagganciare e poi superare una tra Real terracina e Casal Torraccia.