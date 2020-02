Calcio a 5, l’Atletico Tirrena cerca punti pesanti contro la Roma

Arriva un’altra gara difficile e da non perdere per l’Atletico Tirrena. Dopo l’ottimo pareggio della settimana scorsa contro la capolista Progetto Futsal, domani le civitavecchiesi ospitano a San Liborio, ore 21, la Roma Femminile, formazione seconda in classifica. Si gioca la settima giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. I playoff non aspettano e quindi il quintetto di Olimpia Santoro deve per forza di cose provare l’impresa per approfittare di un eventuale passo falso del Casal Torraccia quarto in classifica.