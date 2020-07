Calcio a 5, la San Pio X giocherà in serie D

Era un’eventualità non ancora confermata e adesso c’è l’ufficialità. La San Pio X nella stagione 2020-2021 disputerà il campionato di serie D maschile di calcio a 5. Un ritorno, quello della società rossoblu nel futsal, dopo qualche anno di stop. La San Pio X ricomincerà quindi dalla serie D, campionato a cui prenderanno parte, con ogni probabilità, anche altre due società civitavecchiesi: Atletico Tirrena e Evergreen. Le novità non si esauriscono però al calcio a 5 perchè il direttore generale Enrico Leopardo ha confermato che è ormai ad un passo l’accordo con un importante dirigente locale che diventerà direttore dell’area tecnica per il settore del calcio a 11.