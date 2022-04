Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia vuole respingere l’assalto dell’Aranova

Meno cinque alla fine della regular season per la Futsal Civitavecchia. Domani, ore 15.30 all’Ivan Lottatori di Borgata Aurelia c’è però la temibile Aranova da affrontare. Ostacolo insidioso per gli uomini di Tangini, se i neroazzurri cercano di mantenere intatta la strada che porta ai playoff, il vantaggio sulla quinta Fidoni è di sei lunghezze, gli avversari invece dopo un campionato altalenante, che sicuramente non rispecchia le potenzialità di questa compagine, è alle prese con la lotta per evitare i play out. La Futsal recupera l’infortunato Boriello così come Leone e Trappolini, fermi sabato scorso per squalifica. Sugli altri campi la capolista Laurentino fa visita al Tormarancia, con un occhio in particolare che andrà per forza di cose alla sfida tra la terza in graduatoria Grande Impero, che dista un punto dai civitavecchiesi, che se la vedrà con la quarta in classifica Torrino, lontana solo due punti. Lo SPES Fidoni, alla ricerca di un posto utile per i playoff, giocherà in casa con il Valcanneto per cercar di limare i sei punti di distanza che la separano dal Torrino. Per dirigere l’incontro l’Aia ha designato i sig. Luciana Mignacca della sezione di Frosinone e Alessio Audoly della sezione di Aprilia.