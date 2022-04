Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia vuole chiudere il discorso playoff

Rush finale per la Futsal Civitavecchia. Solo quattro giornate alla fine del campionato con i neroazzurri che, cercando di rimanere aggrappati alla seconda posizione, faranno visita domani, ore 15, al Valcanneto. Sfida ostica contro un avversario che, nelle ultime settimane, ha ritrovato un passo giusto per giocarsi le sue chance di mantenimento della categoria. Se Tangini sarà nuovamente in panchina dopo lo stop forzato, da fronteggiare ci sarà l’assenza di Boriello fermato dal giudice sportivo per due giornate. Sul fronte degli Under si spera di recuperare Lipparelli e Todaro, per il primo un infortunio mentre il secondo è alle prese con un problema lavorativo, così come ci si auspica nel recupero di Moretti sofferente ad un arto. Ci si gioca una larga fetta di Playoff visto che le dirette concorrenti dovrebbero vincere tutte. I tre punti di domani porterebbe la squadra verso gli incontri successivi, importanti le sfide dapprima con lo SPES Fidoni e nell’ultima con il Grande Impero, forti di una fetta di vantaggio consistente sulle concorrenti.