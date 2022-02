Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia vince ancora

La Futsal Civitavecchia espugna anche il campo del Valentia, vincendo 5-2, rimanendo così aggrappata alla seconda posizione. Guida il Laurentino con 44 punti e a seguire la Futsal con 39 punti. Dietro di loro il Grande impero con 34, il Torrino con 33 e subito dopo La Pisana con 32. Da sabato il primo dei tre incontri che decideranno probabilmente le sorti neroazzurri in chiave playoff, con nell’ordine La Pisana a casa, il Laurentino fuori per concludere il Torrino ancora a casa. Il 19 marzo se ne saprà sicuramente di più.

Il Valentia si presenta con una formazione largamente rimaneggiata, tre over e ben nove Under frutto dell’ultima sfida giocata in cui il giudice sportivo ha poi segnato questo incontro. Per la Futsal c’è invece il gradito ritorno di Tiberi, fondamentale per lo strappo decisivo di questo match. Il Valentia gioca dal primo minuto col portiere in movimento, cuore e intensità che mettono in difficoltà la compagine civitavecchiese. Il primo sussulto è comunque neroazzurro che trova il gol con Leone, splendida la conclusione in mezza altezza. Il Valentia comunque c’è e su una disattenzione difensiva trova il momentaneo pari con Graziani. La Futsal strappa nel finale e con Leone, dopo aver dettato con Moretti, trova il gol che la porta avanti all’intervallo. Il Valentia non demorde ed ad inizio ripresa, era il nono, riagguanta ancora il pari con Graziani. Tangini mette in campo Tiberi che poco dopo, recupera una palla per poi duettare con Leone, si ritrova solo davanti all’estremo difensore romano insaccando. Da lì in avanti cambia tutto, la Futsal trova il,giusto binomio difesa/attacco e segna il quarto gol con Boriello, direttamente dalla sua porta, e poco dopo con Moretti. Vittoria sofferta nonostante il risultato parli d’altro.

17a Giornata Serie C1 girone B

Valentia 2 Futsal Civitavecchia 5

Marcatori: Graziani (2); Leone (2) Boriello Tiberi Moretti

VALENTIA Barillaro Bolognesi Piccinelli Graziani Di Giuseppe Carissimo Trani Pesa Tulotta Iozzi Dinoia Zavojanni

FUTSAL CIVITAVECCHIA Boriello Gloria Todaro Notarnicola De Amicis Cerrotta Trappolini Leone Nistor Lipparelli Moretti Tiberi Allenatore S. Tangini