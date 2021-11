Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia vince all’ultimo respiro

All’ultimo respiro la Futsal Civitavecchia batte l’Aranova alle Muracciole per 3-2. Nistor quasi allo scadere regala ai suoi tre punti pesantissimi per la classifica, che mantengono la compagine diretta da Simone Tangini nella zona playoff. Sugli altri campi hanno vita facile la capolista Lurentino che rifila sei gol al Tormarancia, La Pisana seconda in graduatoria che ne segna invece sette al Levante, così come il Fidoni corsaro a Valcannetto con un perentorio sei a tre. La Futsal Civitavechcia è quarta e in piena corsa playoff con cinque lunghezze di distacco dalla capolista. Match quello di ieri che si mette subito bene, la Futsal domina e grazie alle reti di Moretti e Ranzoni chiude meritatamente avanti la prima frazione. L’Aranova esce nella ripresa, fa specie la sua posizione in classifica visto il potenziale, e riagguanta il pari grazie alle reti arrivate da un calcio da fermo di Gianni e da una disattenzione difensiva in cui Salvagnini beffa l’estremo difensore civitavecchiese. C’è la voglia di portare a casa il risultato e la Futsal nel finale, mancava poco più di un minuto di gioco, con Nistor cala il tris. Vittoria importantissima che tiene i rossoblu nei piani alti.

“Abbiamo giocato un ottimo primo tempo -dichiara Mister Tangini– e il due a zero posso dire che ci andava anche stretto. La ripresa è stata altra cosa, noi siamo entrati troppo sulle ga,ve sicuri che fosse finita mentre l’Aranova è invece venuta fuori da far suo, non permettendoci di giocare come avevamo fatto fino ad allora. Solo nel finale e dopo aver subito il pari abbiamo ripreso a giocare e con Nistor abbiamo segnato il gol che ci ha regalato i tre punti. Nelle prossime gare vedremo di che pasta siamo fatti. Sabato il Valcanneto, martedì la coppa e la settimana successiva il Fidoni. Solo li capiremo se dovremmo ancora guardare in alto.”

9a giornata Serie C1 girone B

Aranova 2 vs Futsal Civitavecchia 3

Marcatori: Gianni e Salvagnini; Moretti, Ranzoni e Nistor

ARANOVA Di Marco Salvagnini De Blasio Campolo Gianni Pize Leoni Varrenti Cozzatella Mainardi Santececca Venturini

FUTSAL CIVITAVECCHIA Boriello Cerrotta De Amicis Gloria Leone Lipparelli Moretti Nistor Poggi Ranzoni Todaro Trappolini Allenatore S. Tangini