Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia travolge il Fiumicino

Continua la striscia positiva della Futsal Civitavecchia, ne rifila sei al Real Fiumicino ed è sempre più stabile in seconda posizione. Perde clamorosamente la capolista Laurentino in casa della CCCP1987 e si assottiglia il suo vantaggio, sono cinque i punti sui neroazzurri, mentre aumentano a sette i punti di vantaggio sulla terza in graduatoria La Pisana, fermata oggi ad Aranova. Fino ad oggi il cammino all’Ivan Lottatori è stato qualcosa di unico, delle nove gare giocate ben sette vittorie, un pari e una sola sconfitta ad opera del Grande Impero, tra l’altro il sabato dopo le Final Four. Non è da meno ieri dove, seppur in piena emergenza, gioca forse la miglior gara per intensità e bontà di gioco. La apre e chiude Leone, vero mattatore quest’oggi con tre reti, con la prima frazione che si chiude sul due a zero dopo il raddoppio di Todaro. La Futsal entra ancora più convinta e dilaga nella ripresa, segna ancora due volte con Leone e una con Trappolini e Lipparelli. Negli ultimi quattro minuti c’è l’esordio dei due Under Paolucci e Olivetti con la squadra civitavecchiese che gioca, all’infuori di Cacace in porta, con tutti e quattro di movimento Under. Sabato prossimo sfida in casa del Valentia poi quattro incontri che decideranno, probabilmente, le ambizioni future della squadra diretta da Tangini.

16a Giornata Serie C1 girone B

Futsal Civitavecchia 6 vs Real Fiumicino 0

Marcatori: Leone (3) Todaro, Trappolini e Lipparelli

FUTSAL CIVITAVECCHIA Cacace Gloria Todaro Notarnicola Cerrotta Trappolini Lipparelli Leone Nistor La Valle Paolucci Olivetti Allenatore S. Tangini

REAL FIUMICINO Corsetti Bragelli Carnacci Colla Cozzolino De Nardis Imperato Mazzucca Messina Pignocchi Ruisi Serbari