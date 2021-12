Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia si gioca l’accesso alla Final Four di Coppa Lazio

Appuntamento con la storia per la Futsal Civitavecchia. Questa sera a partire dalle ore 21 all’Ivan Lottatori di Borgata Aurelia ci si gioca l’accesso alle Final Four di Coppa Lazio di C1 contro il Genzano c5. La compagnia diretta da Simone Tangini giocherà la terza gara tra le mura amiche. In questi primi vagiti di Coppa che sono valsi l’accesso in gara singola ai quarti, la Futsal Civitavecchia dopo aver eliminato Aranova e Ciampino si appresta a giocare un’altra sfida entusiasmante. Il Genzano ha fin ad ora eliminato l’Albano Laziale c5 e la CCCP 1987, con entrambe le gare che sono andate in scena sul parquet del Palacesaroni di Genzano. L’altro dato riguarda le posizioni in classifica delle due squadre, la Futsal è meritatamente al terzo posto del girone B e in corsa per i playoff, mentre il Genzano è ottavo e alle prese con la zona playout. Tante le defezioni tra i civitavecchiesi, ci sarà da valutare le condizioni di Leone e De Amicis usciti anzitempo coi Parioli e quelle di Ranzoni, Fattori e Poggi che non sono stati neanche convocati nell’ultima gara.