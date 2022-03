Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia sfida la capolista

Arriva una delle gare più difficili e importanti della stagione. La Futsal Civitavecchia, domani ore 17, fa visita alla prima della classe Laurentino: il big match di giornata è qui. Sette le lunghezze che separano la Futsal seconda forza del girone B e il Laurentino primatista. Domani si potrebbe scrivere qualcosa di importante in chiave playoff. Se fino ad ora le due battistrada si sono scontrate a suon di gol su campi differenti, l’andata tra l’altro finì in parità, domani per la Futsal è fondamentale che rimanga almeno invariata la sfida. Di definitivo non c’è ancora nulla in chiave promozione, per i quattro posti necessari ad incalzare le due ci sono, in rigorosa posizione di classifica, il Grande Impero a tre lunghezze dalla Futsal, il Torrino a quattro, La Pisana a sette e lo SPES Fidoni a otto. Assenti per la sfida Tiberi e Todaro, sconteranno una giornata di squalifica dopo la gara di sabato, così come sicure saranno le assenze di Fattori, Simonante, Poggi e Ferraccioli. Dirigeranno l’incontro i sig. Daniele Pozzi della sezione di Roma1, primo arbitro, e Lorenzo Saiu anch’esso di Roma1.