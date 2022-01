Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia pronta per la Final Four

E’ tempo di Final Four della Coppa Lazio di serie C1 per la Futsal Civitavecchia. Domani, ore 15.30, a Tecchiena, nel comune di Alatri, è in programma la semifinale, che vedrà i civitavecchiesi sfidare l’Atletico Ciampino, formazione già battuta dai rossoblù ai calci di rigore nei turni precedenti della competizione. Una giornata tanto attesa e in cui la formazione guidata da Simone Tangini proverà a conquistare l’accesso alla finale in programma giovedì contro una tra Torrino e Spes Poggio Fidoni.