Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia non sbaglia: battuto anche il Valentia

La Futsal Civitavecchia batte il Valentia per 5-3 e mantiene la vetta della classifica. Oltre le assenze, con caparbietà e voglia di rimanere imbattuta la compagine diretta d Simone Tangini. Protagonisti assoluti i due portieri, se da una parte Olivieri tiene in vita i romani fini a metà ripresa, dall’altra Boriello nel momento più critico ferma un tiro libero di Giarratana, spianando di fatto la strada alla Futsal. Bene anche Nistor, Moretti e Trappolini, suo il fendente che porta i civitavecchiesi sul 4 a 2, così come Leone che con il suo gol di fatto chiude il punteggio. Nota a parte per capitan Fattori, energico e uomo faro anche dalla panchina fa alzare la verve agonistica ai compagni nel momento topico del match.

GARA: Parte forte la Futsal Academy che mette alle corde l’avversario già dalle prime battute. Non basta un Olivieri in stato di grazia al Valentia, Nistor capitalizza al massimo un’occasione e porta in vantaggio i suoi in apertura. Ci si illude fuori e dentro il campo, si pensa che sarà una passeggiata ma non sarà così. Tornano forti gli ospiti nel finale, pareggiano con D’Addessi e mantengono il risultato in parità fino all’intervallo. Altro spirito nella ripresa rispetto al finale, il canovaccio è quello dei primi quindici minuti con la Futsal padrona del gioco e pronta a colpire. Olivieri capitola dopo un’azione corale condotta dal duo Trappolini e Ferraioli, con la conclusione in rete ad inizio ripresa che è di Moretti. I romani spingono alla ricerca del pari ma l’occasione vera in contropiede ce l’ha Leone, corsa solitaria nella metà campo avversaria ma Olivieri si supera respingendo il tiro. Non è ancora finita e poco dopo su rigore riagguanta il pari il Valentia con Del Nero. Gara ora vera, viva, con la Futsal che non dà solo l’impressione di dominare ma lo fa anche nel punteggio. Nistor prima e Trappolini poco dopo segnano ancora portando a più due la Futsal. I civitavecchiesi si caricano di falli e aprono un’autostrada di occasioni agli avversari. Il Valentia mette il portiere in movimento e su un tiro libero, è Giarratana a battere Boriello, rimette tutto in discussione. La gara si inasprisce, lo zampino è anche del duo arbitrale che stenta nel controllare una gara fino ad allora tranquillissima. Rumoreggia il pubblico per qualche decisione ma fortunatamente la gara rimane nel giusto binario comportamentale. I minuti scorrono e la Futsal argina la spinta avversaria, con Leone che segna portando il punteggio sul cinque a tre. Manca un minuto e quarantotto alla fine e dal tiro libero Boriello, respingendo da far suo il tiro di Giarratana, mette di fatto fine alla spinta avversaria. Il cinque a tre si mantiene fino alla fine e per la compagine civitavecchiese e due su due all’Ivan Lottatori. Vetta della classifica compresa.

4a giornata serie C1 girone B

Futsal Civitavecchia 5 vs Valentia 3

Marcatori: Nistor (2), Moretti, Trappolini e Leone (FC); D’Addessi, Del Nero e Giarratana (V)

FUTSAL CIVITAVECCHIA BORIELLO GLORIA DE AMICIS RANZONI LEONE LAVALLE NISTOR FATTORI TODARO TRAPPOLINI FERRACCIOLI MORETTI Allenatore S. Tangini

VALENTIA OLIVIERI BARILARO D’ADDESSI PICCINELLI SCUDERI MORETTI LUCIOLI VISONA STANCA GIARRATANA DEL NERO TOSONI