Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia impone la sua legge anche in Coppa

La Futsal Civitavecchia è bella anche di notte. Finisce 6-3 il confronto valevole per i sedicesimi di Coppa Lazio contro l’Aranova. Un primo tempo da incorniciare per gli uomini di Tangini. Spirito di gruppo, dedizione e accuratezza sugli sviluppi del gioco decidono, in pratica, la gara contro l’Aranova. Dopo il tre a zero secco della prima frazione si arriva a segnarne altri e tre nella ripresa, poi i neroazzurri tirano i remi in barca permettendo agli avversari di accorciare. Le reti in casa Futsal arrivano grazie a Leone, Trappolini e De Amicis, una doppietta per tutti e tre, mentre in casa Aranova a ridistribuire il punteggio ci pensa Proietti con una tripletta. Il primo scoglio di coppa è andato, ora testa a sabato prossimo quando la compagine neroazzurra farà visita al temibile Real Fiumicino.

“Abbiamo fatto un primo tempo bellissimo – dichiara mister Tangini – togliendo il risultato conseguito nei primi venti minuti effettivi di gioco, ndr tre a zero, abbiamo difeso in maniera egregia mostrando un ottimo spirito di squadra. Nella ripresa abbiamo iniziato come la prima frazione, poi sul sei a zero ci siamo un po’ rilassati permettendogli di segnare tre reti. Questo atteggiamento comunque non va bene, se ci fosse stata la gara di ritorno erano problemi. Sono contento del debutto di Ranzoni e Poggi, due Over che ci saranno molto utili nell’arco della stagione, così come del debutto degli Under Pernelli e Lavalle che hanno ben giocato e mostrato che potrò contarci nel proseguo dell’annata. Non dimentico certo il debutto di Cacace, quest’oggi al posto di Boriello tra i pali, che ha veramente fatto una gara super. Sicuramente il merito è di tutta la compagine, arrivare sul sei a zero avendo di fronte una squadra come l’Aranova non è facile e, per questo, va dato a tutti il merito del passaggio del turno. L’importante è rimanere coi piedi ben saldi a terra, siamo solo agli inizi.”

Sedicesimi Coppa Lazio C1

Futsal Civitavecchia 6 vs Aranova 3

Marcatori: Leone (2), Trappolini (2), De Amicis (2) (FC); Proietti (A)

FUTSAL CIVITAVECCHIA CACACE BORIELLO GLORIA DE AMICIS RANZONI LEONE PERNELLI LAVALLE POGGI FATTORI TODARO TRAPPOLINI Allenatore S. Tangini

ARANOVA PROIETTI DI MARCO DE BLASIO GIANNI PIZE LEONI VARRENTI COZZATELLA SANTECECCA VENTURINI FERRILLI