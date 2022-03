Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia fa visita alla Cccp 1987 per tenere il secondo posto

I civitavecchiesi domani, ore 15, saranno di scena in trasferta contro una formazione che in casa è molto temibile

Ostacolo CCCP1987 per la Futsal Civitavecchia. A sei giornate dal termine sul Sintex “Il Faro”, domani ore 15, la compagine diretta da Tangini affronta una squadra già praticamente salva, sono otto le lunghezze di vantaggio dalla zona play out da parte dei romani, ma forte delle gare casalinghe che l’hanno vista battere, tra l’altro nell’unica sconfitta stagionale subita, anche la capolista Laurentino. L’obbiettivo in casa neroazzurra è quello di mantenere salda la seconda posizione, o una delle quattro in chiave playoff, con la gara di avvicinamento di domani che è basilare. La vittoria di sabato scorso contro una delle contendenti Torrino ha di fatto segnato il finale di stagione, ma ha anche regalato un ostacolo per domani visto che il giudice sportivo ha fermato sia Leone che Trappolini. Arbitreranno l’incontro i sig. Fabrizio Tartaglia di Ostia Lido e Luca Rossi di Roma1, col fischio d’inizio fissato per le ore 15.