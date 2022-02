Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia fa rotta a Levante

Si torna anche nel Futsal a calcare i terreni di gioco in maniera ufficiale. Domani va in scena la seconda di ritorno e la Futsal Civitavecchia, a partire dalle ore 16,30, sarà impegnata sul campo del Levante. Classifica aggiornata grazie ai recuperi giocati nel frattempo: poco è cambiato, diciamo pochissimo, nelle posizioni di vertice che riguardano la compagine civitavecchiese. Sono uscite fuori le potenzialità di chi era partito per balzare in B e con il mercato in fermento, sarà un girone di ritorno da godere appieno. Ad oggi Guida il Laurentino con 38 punti poi a scalare di otto la Futsal Civitavecchia, mentre a seguire i neroazzurri c’è La Pisana con 28 punti e il Torrino c5 con 27.

“Essere ancora lì è un mezzo miracolo – dichiara mister Tangini – ma a questo punto c’è la giochiamo fino alla fine. Non eravamo partiti con sogni di gloria poi, a dir la verità, la cosa è stata consequenziale visto che abbiamo giocato un girone d’andata quasi perfetto, a cui va aggiunta, non dimentichiamolo, la Final Four di coppa. Per quanto ci riguarda le prossime tre gare ci diranno, forse, dove potremmo arrivare. Prima di giocarcela con La Pisana affronteremo il Levante, Real Fiumicino e il Valentia. A qual punto del campionato potremo tirate un bilancio in vista del finale.”

Non sono buone le notizie provenienti dall’infermeria. Tanti gli infortunati nelle fila gestite da mister Tangini, fin troppe diremo noi. A Lipparelli squalificato vanno aggiunte le assenze per infortunio di Moretti, Boriello, Ferraccioli, Poggi, Tiberi, Simonante e Trombetta, che arrivato dal mercato si è subito infortunato in allenamento.