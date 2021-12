Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia cede al Grande Impero

Si ferma la marcia della Futsal Civitavecchia davanti al Grande Impero che vince 3-1. Di Rollo, Giorgi e Ricciarini rendono vano il gol realizzato da La Valle. Ferme Laurentino, La Pisana e Spes Fidoni, con quest’ultima che seppur vincesse rimarrebbe dietro i civitavecchiesi, si va alla sosta con un terzo posto importantissimo per quanto visto e fatto fino ad ora. Tirando le somme di questo avvio di stagione storico per il futsal cittadino, il cammino globale, Final Four di Coppa e terzo posto in classifica, va oltre le più rosee aspettative iniziali. Sicuramente, di questo siamo certi, è figlio del grande lavoro svolto all’Ivan Lottatori di Borgata Aurelia. Il Grande Impero la legittima nel primo tempo, dove prima Di Rollo e poi Giorgi mettono, tra loro e gli avversari, quel doppio vantaggio che i civitavecchiesi non sapranno più recuperare. Senza nulla togliere agli avversari, la seconda rete è comunque un eurogol da mandare agli annali, tutta la Futsal rimane mentalmente, con le gambe, alle esultanze di Coppa, così come latita lo spirito necessario nell’imporsi in questa gara. La Futsal non c’è e gli avversari ne approfittano a mani basse. Il cannovaccio della gara nella ripresa non cambia, la Futsal tira fuori qualcosa in più sul piano emozionale ma non basta. Agli annali andranno i gol di La Valle e Ricciarini, per un tre a uno finale più che meritato dagli ospiti. Ora riposo e il fondamentale recupero dei tanti, troppi, infortunati. C’è tempo fino al 5 di Gennaio, giornata in cui andrà in scena la semifinale del Final Four, per recuperare energie e qualche giocatore.

13a giornata Serie C1 girone B

Futsal Civitavecchia vs Grande Impero 1-3

Marcatori: La Valle; Di Rollo, Giorgi e Ricciarini

FUTSAL CIVITAVECCHIA Boriello Gloria Todaro Notarnicola De Amicis Nistor Cerrotta Trappolini Ferraccioli Lipparelli Leone Lavalle Allenatore S. Tangini

GRANDE IMPERO Morolli Zito Ricciarini Di Pascasio Rubei Di Rollo Bruni Giorgi Spreafico Buonincontri Cantina