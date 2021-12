Calcio a 5, la Futsal Civitavecchia attende il Grande Impero

È un vero e proprio esame quello che attende domani la compagine diretta da Simone Tangini. All’Ivan Lottatori di Borgata Aurelia arriva il Grande Impero, per la sfida che colorerà dalle ore 15 l’ultima d’andata del girone B di C1 della Futsal Civitavecchia. Vietato distrarsi dopo l’euforia di Coppa e la relativa qualificazione alle Final Four. La squadra Civitavecchiese terza in classifica dietro Laurentino e La Pisana viene da cinque vittorie consecutive, mentre il blasonato Grande Impero, sempre candidata al salto di categoria, ha avuto nelle ultime giornate un ruolino altalenante che gli hanno fruttato solo sei punti dei quindici a disposizione. Tante le assenze in casa Futsal che dovrà fare ancora di ragion virtù, fino ad ora una rosa lunga e competitiva ha sopperito alle mancanze di alcuni giocatori, con i probabili assenti che saranno Ranzoni, Nistor, Fattori, Tiberi oltre allo squalificato Moretti. Dirigeranno l’incontro provenienti dalla sezione di Rieti i sig. Diego Soraci, primo arbitro, e Matteo Bordoni.