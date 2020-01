Calcio a 5, la Futsal Academy vuole reagire, il Civitavecchia confermarsi

Terza giornata di ritorno del campionato di serie C2 per le squadre locali tutte in campo domani alle ore 15. Il Civitavecchia, reduce da un momento di forma straordinario, vuole continuare a vincere nella gara in programma al Tamagnini. Avversario sarà il Casalotti, formazione in piena zona playout. Gara complicata per molte ragioni quella che attende la Futsal Academy che al Lottatori ospita il Monterosi. Sabato scorso i civitavecchiesi hanno subito il ko a tavolino contro l’Anguillara, con l’arbitro che ha sospeso il match dopo le veementi proteste della squadra di Scorpioni. Per effetto di quel match domani non saranno a disposizione Fattori, Ferraccioli e Amato. Sfida salvezza fondamentale quella che attende il Santa Severa Futsal che riceve al Pala De Angelis il Futsal Ronciglione. La squadra di Di Maio ha un punto in più in classifica e vincere sarebbe fondamentale anche per avvicinarsi alla zona salvezza diretta. Chiude il quadro delle sfide di domani la trasferta difficilissima del Td Santa Marinella sul campo del La Pisana, squadra capolista del campionato. Servirà una vera e propria impresa al team di Di Gabriele per conquistare punti importanti in chiave salvezza.

Sponsorizzato da