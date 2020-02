Calcio a 5, la Futsal Academy ingrana la quinta

La Futsal Academy riprende il suo passo spedito anche in trasferta. I civitavecchiesi hanno espugnato per 5-2 il campo del Casalotti nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C2. Un successo che fa seguito a quello casalingo della settimana prima e consente al team di Andrea Scorpioni di riportarsi in zona playoff agganciando il Civitavecchia, che però deve recuperare la gara con il Santa Marinella. Per quanto riguarda la vittoria di sabato grande prestazione di Maggi, autore di un poker, e gol di Lipparelli per i civitavecchiesi.

