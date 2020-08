Calcio a 5, la Futsal Academy ingaggia Bellumori

Luca Bellumori è un nuovo giocatore della Futsal Academy. Era nell’aria da diverse settimane ma adesso è ufficiale: l’esterno raggiunge quindi il tecnico Umberto Di Maio con cui ha condiviso diverse esperienze in passato tra cui quelle al Civitavecchia e al Santa Severa.

“Siamo lieti – commentano dalla Futsal Academy – di accogliere nel nostro gruppo Luca Bellumori. Fortemente voluto da Mister Di Maio, Luca va ad arricchire il tasso tecnico della squadra con caratteristiche che mancavano lo scorso anno. La sua voglia di vestire la casacca rossoblù ed il suo entusiasmo ci danno ottimi segnali per la stagione che verrà. In bocca al lupo Luca”.