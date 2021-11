Calcio a 5, la Futsal Academy cerca il rilancio contro la Cccp

Turno casalingo per la Futsal Academy. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta con il Torrino, ricevono domani la visita della Cccp 1987 nella gara in programma al Lottatori di Borgata Aurelia alle 15 e valida per l’ottava giornata del campionato di serie C1. Qualche problema di formazione per mister Tangini che non avrà a disposizione lo squalificato Trappolini e l’infortunato Poggi. Gara importante per i civitavecchiesi che sono quinti con 12 punti e affrontano la squadra ferma a quota 9.