Calcio a 5, inizia l’avventura della Futsal Academy Civitavecchia

Dalle parole direttamente ai fatti. Ha preso forma, sostanza e realtà, con un pizzico di ambizione, la collaborazione in ambito futsal tra il Civitavecchia Calcio 1920 e la Futsal Academy. La Futsal Academy Civitavecchia all’ Ivan Lottatori di Borgata Aurelia ha iniziato ieri alle ore 19 la preparazione. Dietro l’occhio attento di Mister Tangini ha avuto inizio un percorso che porterà la compagine ad essere pronta all’avvio del campionato che avverrà, a meno di sussulti improvvisi per il cambio di categoria, tra un mese circa. A scanso di equivoci, si attende solo l’ufficialità di un quarto posto in graduatoria, il connubio d’intenti porterà la Futsal Academy Civitavecchia ad essere ripescata in C1, iniziando da lì il suo cammino. Un mese per amalgamare, scremare, due rose già valide di suo, fare gruppo e mettere in pratica quell’unione societaria che sa di storico nella nostra città.