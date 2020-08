Calcio a 5, inizia la preparazione del Civitavecchia

In attesa dell’inizio del campionato di C1, fissato dal Cr Lazio per il 10 Ottobre, da oggi la rosa si ritroverà sotto l’attenta visione di mister Tangini. Inizio soft con le sedute di allenamenti fissate in tre giorni a settimana, lunedi mercoledi e venerdi, per aumentare poi mano a mano nei giorni a seguire carichi e l’intensità sul campo. L’obiettivo è una salvezza tranquilla in questa prima esperienza di C1, poi sarà il campo a dettare tempi e ambizioni. Si ripartirà da uno Staff tecnico solido e collaudato, in pratica lo stesso della passata stagione. Il mister sarà quel Simone Tangini, coadiuvato ancora nella direzione tecnica dall’esperto Fabrizio Nunzi, che ha portato la Vecchia fin qui. Insieme a lui Marco Valentini, a cui è stata riaffidata la preparazione dei portieri, e Oreste Francavilla, per lui la preparazione sarà dell’intera rosa, a cui vanno aggiunti i due dirigenti Carlo Agozzino e Roberto Persi che, dalle retrovie, si occuperanno della parte burocratica e del pre-gara. In tutto questo non vanno dimenticati i fautori del salto di categoria. Si ripartirà da una rosa competitiva che vedrà un largo impiego dei giocatori che ce la hanno portata in C1. All’infuori di Caselli e Capra, per loro il fronte futsal è terminato nella passata stagione, e Arduini, problemi personali lo costringeranno a rinunciare al tappeto verde, saranno ancora di quest’avventura Cerrotta, Frusciante, De Amicis, La Valle, Leone, Moretti, Nistor, Persi, Poggi, Di bonaventura, Francavilla e Todaro. A loro vanno aggiunti i nuovi arrivati Cristian Trappolini e Mattia Ranzoni, per loro un gradito ritorno dopo la passata stagione in altri lidi, Daniele Lipparelli e Salvatore Cacace, due prodotti del vivaio oramai ex CPC2005 che si sono fatti negli ultimi tempi le ossa altrove. Almeno dall’inizio, seppur aggregati alla squadra, non faranno parte di quest’avventura Agozzino e Aruanno, il primo ancora alle prese con l’infortuno capitatogli la passata stagione alla caviglia, mentre il secondo in attesa della ricostruzione dei legamenti dopo l’infortunio di cui è stato vittima qualche giorno fa in un torneo estivo. Il capitolo Under sarà un fattore primario in questa nuova avventura. Al momento sono sei gli under in rosa, Di Bonaventura-Francavilla-La Valle-Lipparelli-Moretti-Todaro, ma per soddisfare alle leggi di categoria, si dovrà tener conto di quattro giovani in lista, di cui uno sempre in campo, si è pensato di andare oltre. Vista l’esigenza di un cambio nel corso della stagione, vuoi per problemi fisici o squalifiche e quant’altro potrebbe avvenire, il Civitavecchia Calcio 1920 ha pensato e costituito una rosa di Under 21. Compagine che, la squadra è stata affidata a mister Carlo Cibelli coadiuvato dal dirigente Luca Seidenari, affronterà il campionato regionale di categoria. Capitolo amichevoli ancora in parte da definire, anche se di certo c’è la partecipazione del Civitavecchia Calcio 1920 al memorial “Il sorriso di Andrea”. Organizzato dagli amici de La Pisana di c5 nella giornata del 12 settembre ci si sfiderà in ricordo di Andrea, con il quadrangolare che sarà costituito dagli organizzatori stessi de La Pisana, dal Civitavecchia, Laurentino F.A. e dalla Tevere Roma.