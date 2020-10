Calcio a 5, in C2 si parte con il derby

E’ subito tempo di derby in serie C2. Si gioca domani la prima giornata del nuovo campionato che vedrà sfidarsi al Pala De Angelis di Santa Marinella, inizio alle 18, Santa Severa Futsal e Futsal Academy. Gara molto attesa che vedrà di fronte la nuova squadra di mister Di Gabriele e mister Di Maio, grande ex di giornata. Due formazioni che partiranno con l’obiettivo di far bene con in particolare i civitavecchiesi che vogliono ripete l’ottima stagione passata, quando prima del lockdown erano ad un passo dai playoff.