Calcio a 5, il Santa Severa torna a “vedere” la salvezza

E’ stato un sabato positivo per le formazioni locali quello appena trascorso. Nella terza giornata di ritorno del campionato di serie C2 sono arrivate 3 vittorie e una sola sconfitta. In chiave salvezza successo molto importante per il Santa Severa Futsal che al Pala De Angelis batte per 3-1 il Futsal Ronciglione. Bellumori, Morra e Zeppa regalano 3 punti dopo un periodo non proprio positivo per la squadra di Umberto Di Maio che si porta a soli 2 punti dalla salvezza diretta. Vince senza grandi problemi il Civitavecchia. I nerazzurri al Tamagnini hanno travolto per 4-0 il Casalotti con le reti di Agozzino, De Amicis, Nistor e Moretti e rimangono terzi in classifica con 35 punti. Civitavecchia che tra l’altro mercoledì sarà di nuovo in campo quando al Tamagnini, ore 21, riceveranno il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia. Torna al successo anche la Futsal Academy che al Lottatori ha liquidato con un perentorio 7-0 la Virtus Monterosi. Per i civitavecchiesi, che rimangono quarti a -3 dal Civitavecchia, doppiette di Notarnicola, Bresciani e Maggi e gol di Bertini. Unico ko di giornata quello preventivabile del Td Santa Marinella. La squadra di Di Gabriele ha perso per 5-0 sul campo del La Pisana primo in classifica e rimane penultima con 10 punti in classifica.

