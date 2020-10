Calcio a 5, il Civitavecchia si mette alla prova contro la capolista

Sarà una terza giornata importante per le formazioni locali impegnate domani nei rispettivi campionati. In C1 turno decisamente insidioso per il Civitavecchia che alle 15 farà visita alla Vigor Perconti, al momento a punteggio pieno. Per il tecnico Simone Tangini due i dubbi di giornata, Moretti e Poggi che potrebbero non farcela per domani. In C2 giocherà in trasferta anche la Futsal Academy che alle 16 sarà di scena sul campo della Virtus Monterosi. Una gara da sfruttare per rimanere in alto in classifica per il quintetto di Umberto Di Maio. Alle 15 invece sarà la volta del Santa Severa che ospita al Pala De Angelis il Casalotti. Sfida non semplice per il team di Vincenzo Di Gabriele che affronterà una delle due squadre al momento a punteggio pieno.