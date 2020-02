Calcio a 5, il Civitavecchia saluta la Coppa Lazio

Non va oltre gli ottavi il cammino del Civitavecchia in Coppa Lazio. Dopo la sconfitta di quindici giorni fa, era finita 4 a 3 per il Frosinone al Tamagnini, ieri sera non è riuscita l’impresa ad Alatri alla compagine diretta da Tangini che è uscita ancora sconfitta per 6 a 2 alla fine dell’ora di gioco. Inizio gara col freno a mano tirato per i civitavecchiesi, con il Frosinone che capitalizza la mole offensiva d’attacco però solo al sedicesimo, quando Frioni manda ko l’estremo difensore civitavecchiese. La Vecchia riagguanta il pari due minuti dopo con De Amicis, ma il pari dura giusto il tempo di due giro d’orologio visto che Frioni riporta immediatamente avanti i suoi. Nella ripresa la Vecchia tenta il tutto per tutto, nel giro di due minuti va vicinissima al pari con Leone e Cerrotta, ma capitola ancora intorno al decimo ad opera di Luciani. De Amicis riavvicina i suoi a metà tempo, spettacolare il gol in rovesciata, ma serve a poco visto la compagine nerazzurra subisce il ritorno degli avversari che vanno ancora in rete con Ceccaroni, Luciani e Sciaudone. Epilogo amaro in questa avventura di Coppa Lazio, ma la terza posizione in classifica apre ancora scenari spettacolari nel prossimo futuro. Già da sabato quando i neroazzurri faranno visita alla capolista La Pisana, e li servirà ritrovare energie e lo spirito che fino ad ora ha contraddistinto questa compagine.

Ritorno ottavi coppa Lazio Futsal di C2 (andata 4-3)

AMB Frosinone 6 vs Civitavecchia Calcio 1920 2

Marcatori: Frioni (2), Ceccaroni, Luciani(2) e Scaiudone; De Amicis (2)

AMB FROSINONE CAMPUS CECCARONI FRIONI GRANIERI LUCIANI MARINO RECCHIA C. RECCHIA W. SAVELLONI M. SAVELLONI M. SCIAUDONE TROMBETTA

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 DI BONAVENTURA NISTOR FRAMCAVILLA TPDARO MORETTI POGGI CAPRA CERROTTA LEONE PETRETTO DE AMICIS PERSI Allenatore S. Tangini