Calcio a 5, Futsal Civitavecchia: vincere col Parioli per sperare ancora

Penultimo atto della regular season per la Futsal Civitavecchia domani, ore 15, all’ Ivan Lottatori di Borgata Aurelia. Una finale vera e propria quella che attende i ragazzi di mister Tangini contro il Parioli. Per rimanere aggrappati all’appendice dei playoff e giocarsi le ultime chance in casa del Grande Impero sabato prossimo, serve solo la vittoria. La Futsal ci arriva dopo il passo falso in casa del Fidoni e lo scivolamento in quarta posizione, a pari punti dello stesso Fidoni, la costringerà a tenere d’occhio anche quello che succederà sul campo del Torrino, un punto in più rispetto ai neroazzurri se la vedrà con un Real Fiumicino già salvo, e del Grande Impero, avanti di cinque farà visita ad un Valcanneto invischiata nella zona play out. Dirigeranno l’incontro i sig Antonello Pompilio di Latina e Simone Teorili di Roma1.