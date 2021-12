Calcio a 5, Futsal Civitavecchia: questa è la strada giusta

Vola la Futsal Civitavecchia, batte lo Spes Fidoni e lo sorpassa in classifica portandosi in terza posizione. Match da incorniciare quello andato in scena all’Ivan Lottatori, la squadra diretta da Tangini fa la partita perfetta e porta a casa l’intera posta in gioco vincendo 3-1. Le reti, tutte arrivate nella ripresa, portano le firme di Moretti, Leone e Trappolini. Sugli altri campi vince il Laurentino e ritrova la vetta della classifica con 26 punti, senza dimenticare che ha una gara in meno, a ruota La Pisana con 25, vincente in goleada con il Valentia, e poi la Futsal Civitavecchia con 24. Dietro il Fidoni a 23 e il Torrino a 21, vincente tra le mura amiche con il Levante. Ad un primo tempo avaro di reti ma non di emozioni, sul taccuino vanno le due per la Futsal ad opera di Leone e Lipparelli ed una per gli ospiti, segue poi una ripresa in cui la Futsal Civitavecchia mette la quarta. Nei primi minuti ne serve due sul piatto, Moretti prima e Leone poi creano un divario in cui lo Spes sembra alle corde ma. complice una disattenzione difensiva, tornano in partita segnando la rete che riapre la gara. La Futsal c’è e, complice il portiere in movimento degli ospiti, segna nei minuti successivi la terza rete con Trappolini mettendo così nel carniere tre punti d’oro.

11a Giornata Serie C1 girone B

Futsal Civitavecchia 3 vs Spes Poggio Fidoni 1

Marcatori: Moretti, Leone e Trappolini

FUTSAL CIVITAVECCHIA Boriello Cerrotta De Amicis Gloria Leone Trappolini Lipparelli Moretti Nistor Notarnicola Ranzoni Todaro Allenatore S. Tangini

SPES POGGIO FIDONI Barbera Martinelli Donati Graziani Paulucci Chiavolini Scappa Gouaiche Nobili Batiz Sosa Daricca Gizzi