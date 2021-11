Calcio a 5, Futsal Civitavecchia a caccia dei tre punti con il Torrino

Trasferta al Nicola Antuofermo di via Deserto del Gobi per la Futsal Civitavecchia. Domani a partire dalle ore 15 di fronte, per la settima stagionale di C1, avranno il Torrino C5. Entrambe le squadre sono reduci da un’ultima giornata in cui hanno messo sul terreno di gioco qualcosa di importante. Se la Futsal Civitavecchia ha fermato sul pari la corazzata Laurentino, il Torrino invece, da far suo, ha strapazzato a suon di gol la Valcanneto. Se è un sotto clou il match in programma nel palinsesto delle gare, da segnalare c’è il big match tra le seconde La Pisana e il Grande Impero, tanto conterà invece per le due compagini, sull’economia del campionato stesso, l’esito alla fine dei quaranta minuti effettivi di gioco. Con l infermeria che mano a mano si sta svuotando i civitavecchiesi al momento sono quarti, distanti solo due lunghezze dalla prima Laurentino, mentre i romani stazionano al settimo posto con quattro punti di distacco dalla squadra di mister Tangini. Dirigeranno l’incontro i sig. Marco Donnini della sezione di Ostia Lido, primo arbitro, coadiuvato da Marco Liuni di Roma2.