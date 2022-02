Calcio a 5, Futsal Civitavecchia: 3 punti per sognare in grande

Crocevia stagionale per la Futsal Civitavecchia, vista la posta che verrà poi messa in palio tra sette giorni e nelle settimane successive. La Futsal Civitavecchia fa visita domani al Valentia alle 15 in un testa coda del girone dalle mille incognite. Se la Futsal con 36 punti è seconda all’inseguimento del Laurentino (41), il Valentia (15) è invece quartultima a tre punti dalla zona “tranquillità” occupata dall’Aranova (18). Deciderà il campo ma la posta in palio, visti gli altri incontri quasi da dentro o fuori delle contendenti, è fondamentale. Sugli altri campi la capolista Laurentino (41) ospiterà l’Aranova (18), il Grande Impero (31) terzo in classifica farà visita al fanalino di coda Levante (5), il Torrino (30) quarto attende la CCCP 1987 (28) sesta, mentre La Pisana (29) quinta attende il Valcanneto (14) terzultimo. Del futuro se ne parlerà poi ma serve, per rimanere aggrappati a quanto fatto fino ad ora, continuità nei risultati. La compagine diretta da mister Tangini ha recuperato alcune pedine dall’infermeria e saranno della gara Moretti e Tiberi, al contrario di Poggi, Fattori, Ferraccioli e La Valle. Dirigeranno l’incontro provenienti dalla sezione Roma2 i sig. Federico Scacco, primo arbitro, e Marco Pierangeli.